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Канада предложила США «остаться друзьями» на фоне риторики Трампа

Глава МИД Канады Жоли предложила США остаться хорошими друзьями
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Reuters/Shutterstock/FOTODOM

Оттава и Вашингтон «могут остаться друзьями», однако не может быть речи о присоединении Канады к США. Об этом в беседе с британским изданием Financial Times заявила глава МИД Канады Мелани Жоли.

«Абсолютно нет», — подчеркнула она, отвечая на вопрос обсуждался ли вопрос присоединения Канады к США в ходе ее визита в Штаты.

Жоли добавила, что США и Канада «могут быть действительно хорошими друзьями», однако Оттава не может принять идею о присоединении страны к Соединенным Штатам.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. По его словам, он также намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти. Зачем президенту Соединенных Штатов понадобились новые территории — в материале «Газеты.Ru».

Ранее американский генерал назвал «подарком для Кремля» риторику Трампа о Гренландии.

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