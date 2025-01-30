В Канаде пригрозили ответными мерами на ввод пошлин со стороны США

Оттава примет ответные меры, если Вашингтон с 1 февраля 2025 года введет тарифы на канадские товары. Такое заявление сделала министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, передает ТАСС.

Глава внешнеполитического ведомства провела онлайн-брифинг для журналистов после своей встречи с государственным секретарем США Марко Рубио. Переговоры состоялись в американской столице.

«Я ясно дала понять, что если пошлины будут введены, то мы примем ответные меры. Все варианты [ответных действий] на столе», — сказала дипломат.

По словам Жоли, в ходе переговоров у нее сложилось впечатление, что Рубио осознает «взаимосвязь между торговлей и геополитикой». Кроме того, государственный секретарь США продемонстрировал понимание важности совместной работы с Канадой в текущей геополитической ситуации.

Также министр рассказала, что на встрече обсудила с американским чиновником различные вопросы международной повестки. В том числе они обменялись мнениями по поводу конфликтов на Украине и Ближнем Востоке.

21 января президент США Дональд Трамп заявил, что с 1 февраля текущего года его страна может ввести новые тарифы в отношении Мексики и Канады. Как он отметил, речь идет о 25-процентных пошлинах на товары из этих государств.

Ранее американский лидер пригрозил ввести пошлины в отношении стран — членов БРИКС.