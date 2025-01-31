Нацбанк Украины оценил вероятность окончания конфликта в 2025 году

Вероятность быстрого окончания конфликта на Украине составляет менее 15%. Об этом говорится в отчете украинского Национального банка (НБУ), размещенном на сайте регулятора.

Из документа также следует, что НБУ оценивает вероятность быстрого восстановления разрушенной инфраструктуры и ускорения евроинтеграционных процессов как низкую. При этом, по прогнозу регулятора, сейчас сохраняется риск эскалации боевых действий, а также разрушения производственной и энергетической инфраструктуры Украины.

28 января народный депутат Украины Федор Вениславский призвал не ждать скорого окончания боевых действий между Москвой и Киевом. По его словам, размышления и высказывания по этому поводу вредят национальной безопасности и обороноспособности страны.

26 января украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сторонам не удастся достичь быстрого окончания конфликта на Украине. Он утверждал, что президент США Дональд Трамп якобы может существенно «ускорить процесс» путем введения санкций и экономического давления на РФ.

Ранее на Украине назвали условие поражения Запада в конфликте с Россией.