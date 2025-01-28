В Раде призвали не ждать скорого окончания конфликта на Украине

Нардеп Вениславский призвал не ждать окончания конфликта в ближайшее время

Народный депутат Украины Федор Вениславский призвал не ждать скорого окончания боевых действий между Москвой и Киевом. По его словам, размышления и высказывания по этому поводу вредят национальной безопасности и обороноспособности страны, передает УНИАН.

«На сегодня говорить о прекращении боевых действий не приходится. Такие размышления и публичные высказывания вредят интересам национальной безопасности и обороноспособности Украины. Потому что это создает определенную нервозность, неопределенность», — сказал Вениславский.

Он сослался на «информацию из закрытых источников» и заявил, что на ее основе у него нет причин надеяться, что конфликт «будет завершен в ближайшие месяцы».

В воскресенье, 26 января, глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак отреагировал на опубликованный в СМИ «100-дневный мирный план» президента США Дональда Трампа. По его словам, такого плана «не существует в реальности».

По данным «Страна.ua», документ, в частности, предусматривает объявление перемирия с 20 апреля по всей линии фронта. Предполагается также, что Украина не войдет в НАТО, вступит в ЕС до 2030 года и откажется от попыток вернуть потерянные территории.

Ранее в Госдуме объяснили скопление тысяч солдат ВСУ на границе с Белоруссией.