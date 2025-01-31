В Словакии передумали останавливать экспорт электроэнергии на Украину

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава не будет останавливать экспорт электроэнергии и гуманитарной помощи на Украину в ответ на прекращение Киевом поставок газа в страну, однако Словакия может использовать свое право вето в Европейском союзе при обсуждении вопросов, связанных с оказанием поддержки Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы не будем приступать к решению в вопросе [прекращения поставок Украине] электроэнергии, не будем развязывать проблему с гуманитарной помощью. Думаю, что этот вопрос бы затронул граждан Украины, а мы этого не хотим. Но есть возможности на уровне Европейского союза, которые я как глава правительства Словакии могу использовать», — сказал Фицо в ходе встречи с дипломатическим корпусом, аккредитованным в Словакии.

По его словам, применение Словакией права вето в рамках Евросоюза станет наиболее целесообразным ответом на решение Киева прекратить транзит газа.

30 января Фицо заявил, что президент Украины Владимир Зеленский под давлением начинает допускать возможность транзита газа из Азербайджана, однако наилучшим решением для Европейского союза было бы возобновление прокачки Киевом российского газа.

Ранее Фицо рассказал, как Зеленский сорвал переговоры о транзите газа.