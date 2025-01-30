Фицо: Киев допускает транзит газа из Азербайджана, но для ЕС лучше поставки из РФ

Владимир Зеленский под давлением начинает допускать возможность транзита через Украину газа из Азербайджана, однако наилучшим решением для Европейского союза было бы возобновление прокачки Киевом российского газа. Об этом журналистам заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, передает телеканал TA3.

«Украина начинает говорить о готовности рассмотреть возможность транзита азербайджанского газа через свою территорию в сторону Европы», — приводит телеканал слова главы словацкого правительства.

Фицо подчеркнул, что свое решение Зеленский меняет под «колоссальным давлением, которое на него оказывается», однако наиболее разумным для ЕС «было бы продолжение транзита российского газа через Украину».

Накануне премьер-министр Словакии обвинил Зеленского в том, что тот прислал ему протокол еще не состоявшейся встречи и тем самым сорвал ее. Словацкий премьер рассказал, что предлагал Зеленскому провести встречу 21 января в швейцарском Давосе. Там Фицо планировал обсудить ситуацию с транзитом газа через Украину. Однако ему дали понять, что Украина не собирается менять решение по данному вопросу.

Премьер Словакии также заявлял, что угроза снятия санкций с России может воздействовать на Зеленского в вопросе переговоров по возобновлению транзита газа через украинскую территорию.

Ранее Фицо пообещал ответные меры, если Зеленский «продолжит водить за нос».