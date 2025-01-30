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Фицо пообещал ответные меры, если Зеленский «продолжит водить за нос»

Фицо пообещал ограничить помощь Украине, если Зеленский не решит вопрос с газом
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Omar Havana/AP/Alina Smutko/Reuters

Премьер Словакии Роберт Фицо пообещал, что в понедельник, 3 февраля, напомнит Европейской комиссии (ЕК) о готовности заблокировать финансовую помощь Украине, если вопрос с транзитом газа не будет решен. Об этом глава словацкого правительства заявил журналистам, передает РИА Новости.

Фицо отметил, что в понедельник состоится неформальный саммит в Брюсселе и он пожертвует частью этого мероприятия, чтобы провести встречу с комиссаром по энергетике.

«Cнова повторю, что если буду видеть, что [Владимир] Зеленский водил нас за нос (в вопросе транзита газа. — «Газета.Ru»), то приступлю к взаимным мерам в ходе ближайших мер, среди которых будет, например, финансовая помощь для Украины», — заявил глава словацкого правительства.

Накануне Фицо обвинил Зеленского в том, что тот прислал ему протокол еще не состоявшейся встречи и тем самым сорвал ее. Словацкий премьер рассказал, что предлагал Зеленскому провести встречу 21 января в швейцарском Давосе. Там Фицо планировал обсудить ситуацию с транзитом газа через Украину. Как отметил словацкий премьер, президент Украины дал понять, что не собирается менять решение по данному вопросу.

21 января премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время переговоров со словацким коллегой заявил, что решение властей Киева прекратить с января транзит российского газа является абсолютно неприемлемым.

Ранее премьер Словакии не нашел причин для встречи с Зеленским.

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