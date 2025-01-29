Фицо обвинил Зеленского в отправке ему протокола несостоявшейся встречи с требованиями

Фицо: Зеленский прислал протокол еще не состоявшейся встречи с требованиями

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил украинского президента Владимира Зеленского в том, что тот прислал ему протокол еще не состоявшейся встречи. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Фицо, он предлагал Зеленскому встретиться 21 января в Давосе, чтобы обсудить ситуацию с транзитом газа через Украину.

Премьер Словакии отметил, что президент Украины дал понять, что не собирается менять решение по данному вопросу. После этого Зеленский отправил ему протокол несостоявшейся встречи. В документе, который Фицо должен был подписать, президент Украины хотел получить от Братиславы гарантии поддержки членства Киева в НАТО.

До этого премьер Словакии заявил, что угроза снятия санкций с России может воздействовать на украинского президента Владимира Зеленского в вопросе переговоров по возобновлению транзита газа через украинскую территорию.

По его словам, ЕС ожидает, что третьи страны будут уважать тот факт, что тема газа — это вопрос безопасности объединения.

Ранее Фицо заявил, что Запад сорвал мирные переговоры по Украине.