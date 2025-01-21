Трамп вслед за ЕС пригрозил пошлинами БРИКС

Трамп после инаугурации пригрозил ввести пошлины в 100% на бизнес стран БРИКС

Президент США Дональд Трамп, официально вступивший в должность 20 января 2025 года, пригрозил ввести торговые пошлины в отношении стран — членов БРИКС. Об этом пишет ТАСС.

Новый американский лидер сделал соответствующее заявление, подписывая ряд указов после церемонии своей инаугурации. В тот момент он находился в Белом доме.

«Мы введем пошлины по меньшей мере в 100% на бизнес, который они ведут с США. Вам же известно, что такое БРИКС, верно? Вы знаете», — сказал глава государства.

Он добавил, что в прошлом уже предупреждал о намерении ввести торговые пошлины в отношении стран — членов данной организации. По словам Дональда Трампа, он не собирается «оставлять БРИКС выбора». При этом американский лидер ошибочно назвал Испанию государством – членом БРИКС.

Также президент США пригрозил странам Европейского союза введением торговых пошлин, если они не начнут закупать больше американских нефти и газа.

Комментируя ситуацию, посол РФ в Индонезии Сергей Толченов назвал БРИКС достаточно сильной организацией, чтобы не принимать во внимание угрозы президента США. Дипломат подчеркнул, что решение вопросов по созданию новых валют или осуществлению трансграничных платежей остается внутренним делом стран — членов организации.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ заявили, что БРИКС не пытается посягать на американский доллар.