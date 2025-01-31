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Пашинян рассказал о будущем совместной службы пограничников Армении и России

Пашинян: пограничники Армении и РФ будут работать, пока есть «политическая воля»
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Евгений Биятов/РИА Новости

Совместная служба армянских и российских пограничников на границах с Ираном и Турцией продолжится до тех пор, пока у сторон есть политическая воля, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что страна должна обеспечивать безопасность своих границ, но это не значит, что это нельзя делать при содействии других государств.

Пашинян добавил, что на границах Армении с Ираном и Турцией осуществляется определенная совместная служба. В ереванском аэропорту Звартноц армянская сторона на 100% несет службу самостоятельно, как и на армянско-иранском пограничном переходе.

По мнению премьера, совместная пограничная служба может быть расширена.

24 января заместитель министра иностранных дел страны Паруйр Ованнисян заявил, что Армения должна самостоятельно контролировать границу страны без участия третьих стран.

15 января Пашинян заявил, что отношения Еревана и Москвы ориентированы на конкретные вопросы без эмоциональной упаковки.

Ранее Лавров рассказал об отношениях России с Арменией.

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