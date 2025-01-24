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В Армении допустили вывод российских пограничников из страны

МИД Армении: Ереван должен самостоятельно контролировать границу страны
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Армения должна самостоятельно контролировать границу страны без участия третьих стран. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел страны Паруйр Ованнисян, передает «Интерфакс».

«Вы знаете, что контроль границ Армении осуществлялся всегда со стороны третьей страны. Наконец, мы должны суметь сами контролировать нашу границу», — заявил дипломат.

Замминистра иностранных дел Армении также допустил вывод Пограничной службы ФСБ России из страны после начала деятельности в стране специальной группы США по пограничной безопасности.

Ованнисян добавил, что действия Вашингтона направлены на развитие возможностей Еревана по обеспечению контроля границ Армении.

Среди прочего замминистра иностранных дел Армении напрямую подтвердил в ответ на уточняющий вопрос, что активность американской спецгруппы связана с выводом российских пограничников.

15 января премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что отношения Еревана и Москвы ориентированы на конкретные вопросы без эмоциональной упаковки. В то же время Пашинян отметил, что контакты Армении и Евросоюза стали более тесными, чем когда-либо.

Ранее Лавров рассказал об отношениях России с Арменией.

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