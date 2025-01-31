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Стало известно, зачем Дмитрий Медведев приехал в Санкт-Петербург

«Фонтанка»: Медведев приехал в Петербург на одно из оборонных предприятий
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Софья Сандурская/РИА Новости

31 января зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев приехал в Санкт-Петербург, чтобы посетить одно из оборонных предприятий. Об этом пишет портал «Фонтанка» в своем Telegram-канале.

Издание отмечает, что на стрелке Васильевского острова около 14 часов были пробки.

До этого Медведев спрогнозировал затягивание переговорного процесса президентом Украины Владимиром Зеленским. Он добавил, что Зеленский утратил свою легитимность в качестве главы государства. В будущем украинский лидер может попробовать переизбраться на новый срок, однако это будет «чрезвычайно опасно» — он либо проиграет кому-либо из других видных кандидатов, либо его «уберут» англо-саксонские кураторы, считает Медведев.

По мнению заместителя председателя СБ РФ, по этой причине Зеленский будет пытаться затянуть переговорный процесс.

Также зампредседателя Совбеза РФ заявлял о победе РФ на Украине. По словам Медведева, российские военные демонстрируют взаимовыручку и подлинное мужество в зоне СВО. Он выразил благодарность каждому, кто защищает страну в непростое время.

Ранее Медведев предупредил об угрозе создания нового биооружия.

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