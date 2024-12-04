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Медведев предупредил об угрозе создания нового биооружия

Медведев заявил о наличии угроз создания нового биооружия с использованием ИИ

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о наличии угроз создания нового биологического с использованием искусственного интеллекта. Об этом он написал на своей странице «ВКонтакте».

«Обсудили перспективные направления развития биотехнологий. Их стремительное развитие — это не только новые возможности для экономики и социальной сферы, но и целый ряд угроз, включая биологический терроризм и создание нового биологического оружия с использованием искусственного интеллекта», — написал Медведев.

По его словам, США любят навешивать на другие страны ярлыки по поводу биологического оружия, а сами «утыкали» своими биолабораториями весь мир.

В августе агентство Bloomberg писало, что искусственный интеллект может помочь террористам идентифицировать биологические агенты и создавать биологическое оружие. Биохимик и бывший инспектор ООН по вооружениям Рокко Касагранде считает, что нейросети могут помочь террористам идентифицировать биологических агентов, что повышает риск разработки и распространения биооружия.

Ранее в Госдуме призвали обучать детей борьбе с биооружием.

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