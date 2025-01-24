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Медведев выразил уверенность в победе РФ на Украине

Медведев: мужество российских бойцов вселяет уверенность в победе
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Софья Сандурская/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности ФР Дмитрий Медведев в рамках заседания межведомственной комиссии Совбеза заявил, что мужество российских бойцов вселяет уверенность в победе РФ на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Медведева, российские военные демонстрируют взаимовыручку и подлинное мужество в зоне СВО. Он выразил благодарность каждому, кто защищает страну в непростое время.

«Твердость духа и мужество наших бойцов, их беззаветная любовь к Родине и есть основа нашего характера, тех ценностей, которыми мы никогда не поступимся. Это именно то, что вселяет в нас уверенность в победе», — отметил Медведев.

До этого Медведев говорил, что лучшим ответом на ультиматум президента Украины Владимира Зеленского являются действия Вооруженных сил (ВС) России.

Накануне Зеленский заявил, что для старта мирных переговоров Россия должна вернуться к границам, действовавшим в 2022 году. Он считает, что это стало бы справедливой основой для диалога.

Ранее Зеленский заявил о продолжении помощи Украине со стороны США.

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