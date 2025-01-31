Президент Колумбии призвал граждан страны вернуться из США

Нелегальные колумбийцы в США должны немедленно покинуть свою работу и вернуться на территорию Колумбии. Об этом заявил президент страны Густаво Петро в социальной сети X.

«Богатство создается только трудящимися. Департамент социального благосостояния будет стремиться предоставлять продуктивные кредиты репатриантам, которые записываются в его программы. Давайте создадим социальное богатство в Колумбии», — написал глава государства.

Президент США Дональд Трамп в своей первой речи после инаугурации пообещал остановить проникновение нелегалов на территорию США. Его администрация уже разрешила депортировать мигрантов без суда.

26 января Петро запретил доступ в Колумбию американским самолетам. Он призвал Вашингтон «установить протокол» по достойному обращению с депортируемыми гражданами, а не обходиться с ними, как с преступниками. Позднее стало известно, что власти Колумбии развернули два военных самолета США. На их борту находились примерно 160 мигрантов.

Позже Петро обратился к 15,6 тыс. американцев, проживающих в стране нелегально, и призвал их урегулировать свой миграционный статус. Трамп после этого сообщил, что действия колумбийских властей угрожают американской национальной и общественной безопасности, и ввел санкции и пошлины в 25% на все товары из республики. В итоге Петро распорядился отправить за подлежащими депортации из США гражданами Колумбии свой борт.

Ранее президент Колумбии назвал мир прекрасным на фоне приостановки выдачи виз в США.