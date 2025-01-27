Президент Колумбии назвал мир прекрасным на фоне приостановки выдачи виз в США

Президент Колумбии Густаво Петро прокомментировал в социальной сети X решение Государственного департамента США приостановить выдачу американских виз.

«Не теряйте времени. У нас нет виз. Мы въезжали по праву, но это не имеет значения. Мир намного прекраснее, а Колумбия — прекраснее всех», — написал глава государства.

О приостановке выдачи виз несколькими часами ранее сообщил Госдеп в X. В ведомстве отметили, что мера будет действовать до тех пор, пока Колумбия не примет депортированных из США мигрантов.

Президент США Дональд Трамп в своей первой речи после инаугурации пообещал остановить проникновение нелегалов на территорию США. Его администрация уже разрешила депортировать мигрантов без суда.

26 января Петро запретил доступ в Колумбию американским самолетам. Он призвал Вашингтон «установить протокол» по достойному обращению с депортируемыми гражданами, а не обходиться с ними, как с преступниками. Позднее стало известно, что власти Колумбии развернули два военных самолета США. На их борту находились примерно 160 мигрантов.

На этом фоне Петро обратился к 15,6 тыс. американцев, проживающих в стране нелегально, и призвал их урегулировать свой миграционный статус. Трамп после этого сообщил, что действия колумбийских властей угрожают американской национальной и общественной безопасности, и ввел санкции и пошлины в 25% на все товары из республики. В итоге Петро распорядился отправить за подлежащими депортации из США гражданами Колумбии свой борт.

Ранее в США заявили, что из-за противостояния с Колумбией Трамп может нарушить данное американцам обещание.