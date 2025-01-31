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Россия намерена передать ООН сведения о преступлениях ВСУ в Курской области

Миссия РФ в Женеве передаст ООН информацию о преступлениях ВСУ в Курской области
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Постоянное представительство России при Организации объединенных Наций (ООН) в Женеве передаст в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) данные о преступлениях Вооруженных силах Украины (ВСУ) в селе Русское Поречное Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу дипмиссии.

«Передадим, как только получим официальную информацию об этом», — сказали в постпредстве.

Утром 31 января представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что пять украинских солдат в ходе вторжения в Курскую область расправились над 22 жителями села Русское Поречное. В связи с этим в отношении бойцов ВСУ было возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям, включая статью о совершении террористического акта.

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя данные СК, заявила, что действия украинских военных в Курской области являются очередным примером зверских преступлений Киева, совершаемых на деньги западных стран. Она обратила внимание, что Москва считает чрезвычайно важным постоянно говорить о происходящем в регионе.

Ранее Песков призвал продолжать говорить миру о преступлениях ВСУ.

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