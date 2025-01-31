Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нужно продолжать обращать внимание международной общественности на преступления Вооруженных сил Украины, в частности, в Курской области.

Так он прокомментировал появившиеся подробности, как украинские солдаты убивали жителей Русского Поречного.

«Об этом нужно говорить, озвучивать, показывать. Несмотря на всю глухоту международной общественности и нежелание обращать внимание на такие зверства», — заключил Песков.

31 января официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко заявила, что пять украинских военных в сентябре 2024 года вторглись на территорию Курской области, после чего расправились с 22 мирными жителями села Русское Поречное. По ее словам, преступления совершили старший солдат ВСУ Евгений Фабрисенко и четверо его сослуживцев. У них были позывные «Художник», «Кум», «Проводник» и «Мотыль».

Российские бойцы взяли Фабрисенко в плен в ходе сражений в Суджанском районе. Впоследствии украинского военного отправили на допрос, во время которого он признался в совершенных им и другими солдатами ВСУ злодеяниях.

Ранее Хинштейн отреагировал на расстрел мирных жителей в Русском Поречном Курской области.