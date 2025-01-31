Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Песков призвал продолжать говорить миру о преступлениях ВСУ

Песков: Россия продолжит говорить о преступлениях ВСУ
close
Алексей Никольский/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нужно продолжать обращать внимание международной общественности на преступления Вооруженных сил Украины, в частности, в Курской области.

Так он прокомментировал появившиеся подробности, как украинские солдаты убивали жителей Русского Поречного.

«Об этом нужно говорить, озвучивать, показывать. Несмотря на всю глухоту международной общественности и нежелание обращать внимание на такие зверства», — заключил Песков.

31 января официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко заявила, что пять украинских военных в сентябре 2024 года вторглись на территорию Курской области, после чего расправились с 22 мирными жителями села Русское Поречное. По ее словам, преступления совершили старший солдат ВСУ Евгений Фабрисенко и четверо его сослуживцев. У них были позывные «Художник», «Кум», «Проводник» и «Мотыль».

Российские бойцы взяли Фабрисенко в плен в ходе сражений в Суджанском районе. Впоследствии украинского военного отправили на допрос, во время которого он признался в совершенных им и другими солдатами ВСУ злодеяниях.

Ранее Хинштейн отреагировал на расстрел мирных жителей в Русском Поречном Курской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами