Расправы украинских военных над мирными жителями села Русское Поречное в Курской области является очередным примером зверских преступлений Киева, совершаемых на деньги западных стран. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Она обратила внимание, что Москва считает чрезвычайно важным постоянно говорить о происходящем в регионе. По словам дипломата, распространение информации о действиях Вооруженных сил Украины (ВСУ) необходимо не только жителям российского приграничья, но и всему миру.

«Мир должен понимать, кого спонсируют западники и что на западные деньги, на эти сотни миллиардов долларов и евро, киевский режим совершает», — подчеркнула Захарова.

Представитель министерства отметила, что российское руководство призывает всех свидетелей преступлений ВСУ сообщать соответствующую информацию в Следственный комитет РФ. Как сказала дипломат, родственники пострадавших людей должны знать, что граждане страны «едины в своем неприятии подобных преступлений».

«Это надо сделать во имя будущих поколений, которые должны знать правду», — добавила она.

31 января представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что пять украинских солдат в ходе вторжения в Курскую область расправились над 22 жителями села Русское Поречное. В связи с этим в отношении бойцов ВСУ было возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям, включая статью о совершении террористического акта.

Ранее пленный украинский военный рассказал о приказе командования зачистить Русское Поречное от мирных жителей.