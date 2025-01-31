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В МИД РФ высказались о расправах ВСУ над жителями Русского Поречного

МИД: расправы над жителями Русского Поречного стали примером преступлений Киева
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Евгений Биятов/РИА Новости

Расправы украинских военных над мирными жителями села Русское Поречное в Курской области является очередным примером зверских преступлений Киева, совершаемых на деньги западных стран. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Она обратила внимание, что Москва считает чрезвычайно важным постоянно говорить о происходящем в регионе. По словам дипломата, распространение информации о действиях Вооруженных сил Украины (ВСУ) необходимо не только жителям российского приграничья, но и всему миру.

«Мир должен понимать, кого спонсируют западники и что на западные деньги, на эти сотни миллиардов долларов и евро, киевский режим совершает», — подчеркнула Захарова.

Представитель министерства отметила, что российское руководство призывает всех свидетелей преступлений ВСУ сообщать соответствующую информацию в Следственный комитет РФ. Как сказала дипломат, родственники пострадавших людей должны знать, что граждане страны «едины в своем неприятии подобных преступлений».

«Это надо сделать во имя будущих поколений, которые должны знать правду», — добавила она.

31 января представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что пять украинских солдат в ходе вторжения в Курскую область расправились над 22 жителями села Русское Поречное. В связи с этим в отношении бойцов ВСУ было возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям, включая статью о совершении террористического акта.

Ранее пленный украинский военный рассказал о приказе командования зачистить Русское Поречное от мирных жителей.

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