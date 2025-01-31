В МИД РФ заявили, что сведений о возможном участии россиян в демонстрациях в Сербии нет

МИД: Россия не располагает данными об участии россиян в демонстрациях в Сербии

Российская сторона не располагает сведениями о возможном участии граждан России в демонстрациях в Сербии. Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, ее слова приводит РИА Новости.

«Сведениями об участии в демонстрациях или в какой-либо другой связи не располагаем», — сказала она.

29 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя отставку вице-премьера Сербии Милоша Вучевича на фоне протестов, заявил, что сербские власти не обращались к России за помощью.

28 января премьер-министр Сербии Милош Вучевич подал в отставку на фоне массовых протестов студентов и оппозиции в стране. По его словам, протесты и блокады образовательных учреждений и дорог в Сербии были организованы из заграницы. Политик подчеркнул, что было подло умышленно поставить под угрозу Сербию как государство.

На следующий день президент Александр Вучич заявил, что решение о проведении внеочередных парламентских выборов или формировании нового правительства без роспуска парламента и новых выборов будет принято в течение 10 следующих дней после консультаций с партиями.

Ранее в Сербии сообщили о намерении избежать применения силы против протестующих.