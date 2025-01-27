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В Сербии сообщили о намерении избежать применения силы против протестующих

Глава МВД Сербии Дачич: полиция не допустит применения силы против протестующих
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Marko Djurica/Reuters

Сербские полицейские постараются не допустить обострения и избежать применения силы против протестующих студентов. Об этом заявил первый вице-премьер и глава МВД Ивица Дачич в эфире телеканала TV Pink.

«Намерение таково, чтобы все прошло мирно. Им необходимы инциденты, мы не желаем, чтобы произошел какой-либо инцидент. Может, кто-то и планирует. Призываю прежде всего студентов, чтобы они были ответственны и организованы», — заявил он.

По словам Дачича, блокада стала большим испытанием как для администрации страны, так и для студентов. Он подчеркнул, что хочет, чтобы все прошло мирно. Глава МВД добавил, что ведомство не получало официального прошения на проведение акции, однако будет обеспечивать безопасность в течение 24 часов.

До этого в сербской столице участники акции протеста заблокировали крупнейшую транспортную развязку.

На данный момент в Белграде проходит 24-часовая блокада главной магистральной развязки Белграда — Автокоманды, которая может парализовать значительную часть сербской столицы.

Протесты в стране начались в связи с инцидентом на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Днем 1 ноября навес из стекла, металла и бетона обвалился над входной дверью в здание вокзала.

Ранее Вучич заявил, что Запад пытается устроить в Сербии цветную революцию.

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