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Ереван предоставит Баку ж/д коммуникации для грузоперевозок в Нахичевань

Пашинян: Ереван предоставит Баку коммуникации для грузоперевозок в Нахичевань
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Илья Питалев/РИА Новости

Армения готова предоставить Азербайджану железнодорожные коммуникации для грузоперевозок в Нахичевань. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян, передает ТАСС.

«Мы сделали Азербайджану конкретное предложение, решение, которое учитывает и позицию Армении, и позицию Азербайджана», — сказал он.

По словам Пашиняна, армянская сторона предлагает, чтобы из Западного Азербайджана были ж/д грузоперевозки в Нахичевань и обратно через Мегри (Армения).

16 января Армения и Азербайджан приняли решение провести очередной этап делимитации на северном участке границы.

До этого президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения представляет собой источник угрозы для Южного Кавказа. Также он заявил, что «независимое армянское государство является фашистским государством». По словам Алиева, Ереван должен осознать, что Азербайджан не представляет для Армении опасности, а другие страны должны прекратить вооружать армян.

Ранее Пашинян ответил на вопрос о проведении внеочередных парламентских выборов в Армении.

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