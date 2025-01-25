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Пашинян ответил на вопрос о проведении внеочередных парламентских выборов в Армении

Пашинян заявил, что не планирует проводить внеочередные парламентские выборы
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Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости

Правительство Армении не планирует проводить внеочередные парламентские выборы. Об этом в интервью Общественному телевидению заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

«В наших планах нет проведения внеочередных выборов. Разговоры о возможности проведения внеочередных выборов были всегда», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

22 января Пашинян сообщил, что в Армении начался переход от безгосударственной нации к системе государственного народа. Премьер считает, что до «шашлычной революции» 2018 года, в результате которой он пришел к власти, действия политического руководства страны были зависимы из-за «роли подданных нескольких империй».

15 января Пашинян заявил, что отношения Армении и России ориентированы на конкретные вопросы без эмоциональной упаковки. В то же время Пашинян отметил, что контакты Армении и Евросоюза стали более тесными, чем когда-либо. Также он назвал США стратегическим партнером республики.

Ранее Путин и Пашинян обсудили сближение Армении с Западом.

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