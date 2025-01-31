И.о. президента Южной Кореи наложил вето на законопроект о спецрасследовании мятежа

Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Чхве Сан Мок наложил вето на законопроект о спецрасследовании мятежа со стороны задержанного главы государства Юн Сок Ёля, предложенного оппозицией. Об этом сообщает агентство «Рёнхап».

«Учтя в комплексе острую необходимость защиты конституционного строя и национальных интересов и реагирования на текущий кризис, а также пожелания граждан, я пришел к выводу о неизбежности запроса на повторное рассмотрение нынешнего законопроекта о спецрасследовании», — сказал и.о. президента.

Чхве Сан Мок обратил внимание, что в новой версии законопроекта были устранены «некоторые моменты, шедшие вразрез с конституцией». Однако и.о. главы государства отметил, что инициатива была поддержана парламентом без согласования с правящей партией.

3 декабря Юн Сок Ёль ввел в Южной Корее военное положение, объяснив свое решение необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок». Спустя несколько часов парламент проголосовал за отмену введенного режима.

15 января президента страны арестовали по делу о мятеже. Сам политик при этом заявил, что добровольно явился на допрос в прокуратуру и виновным он себя не признает.

Ранее в Южной Корее объявили импичмент исполняющему обязанности президента.