В Южной Корее объявили импичмент исполняющему обязанности президента

Парламент Южной Кореи объявил импичмент исполняющему обязанности президента республики Хан Док Су. Об этом сообщает местный телеканал MBC.

Поддержали соответствующий шаг 192 депутата парламента Южной Кореи. При этом для импичмента нужно не менее 151 голоса депутатов.

До этого сообщалось, что оппозиционная Демократическая партия «Тобуро» собиралась объявить импичмент исполняющему обязанности президента, так как он отказался рассматривать законопроекты о прокурорском расследовании инцидента с введением военного положения главой государства Юн Сок Ёлем в начале декабря.

3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ввел в стране военное положение, объяснив свое решение необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок». Спустя несколько часов парламент проголосовал за отмену введенного режима.

Ранее лидер правящей партии Южной Кореи подал в отставку.