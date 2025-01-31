Признательные показания пленных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые лично участвовали в расправах над мирными жителями села Русское Поречное в Курской области, подтверждают факты военных преступлений Киева. Об этом заявила РИА Новости член Совета Федерации от Севастополя Екатерина Алтабаева.

«Свидетельства украинских военнопленных — это неоспоримый факт, подтверждающий то, что выявлено по освобождению села Русское Поречное», — сказала сенатор.

По ее словам, Федеральное Собрание доведет информацию о зверствах ВСУ в Курской области до мирового сообщества и Организации Объединенных Наций.

До этого Алтабаева заявила, что после окончания российской специальной военной операции будет инициирован международный суд над Украиной и ее «покровителями».

31 января официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко заявила, что пять украинских военных в сентябре 2024 года вторглись на территорию Курской области, после чего расправились с 22 мирными жителями села Русское Поречное. По ее словам, преступления совершили старший солдат ВСУ Евгений Фабрисенко и четверо его сослуживцев. У них были позывные «Художник», «Кум», «Проводник» и «Мотыль».

Российские бойцы взяли Фабрисенко в плен в ходе сражений в Суджанском районе. Впоследствии украинского военного отправили на допрос, во время которого он признался в совершенных им и другими солдатами ВСУ злодеяниях.

Ранее Хинштейн отреагировал на расстрел мирных жителей в Русском Поречном Курской области.