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Россия инициирует международный суд над властями Украины и их союзниками

Сенатор Алтабаева: РФ инициирует международный суд над Украиной и ее союзниками

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА «Новости»

Сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева заявила, что после окончания российской специальной военной операции будет инициирован международный суд над Украиной и ее «покровителями». Ее слова передает РИА Новости.

По ее словам, российские войска одержат победу, это неизбежно, а преступления, которые были совершены украинскими властями и их союзниками, обязательно получат соответствующую оценку.

Сенатор высказала мнение, что трибунал над Украиной должен пройти по аналогии с Нюрнбергским процессом, когда перед судом предстали военные преступники и бывшие руководители фашистской Германии.

Алтабаева добавила, что наказание преступников требуется для искоренения зла.

В декабре прошлого года посол по особым поручениям МИД РФ, экс-посол ЛНР Родион Мирошник заявлял, что формат трибунала для политического руководства Украины приобретет особую актуальность по мере приближения России к победе.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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