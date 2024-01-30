Сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева заявила, что после окончания российской специальной военной операции будет инициирован международный суд над Украиной и ее «покровителями». Ее слова передает РИА Новости.

По ее словам, российские войска одержат победу, это неизбежно, а преступления, которые были совершены украинскими властями и их союзниками, обязательно получат соответствующую оценку.

Сенатор высказала мнение, что трибунал над Украиной должен пройти по аналогии с Нюрнбергским процессом, когда перед судом предстали военные преступники и бывшие руководители фашистской Германии.

Алтабаева добавила, что наказание преступников требуется для искоренения зла.

В декабре прошлого года посол по особым поручениям МИД РФ, экс-посол ЛНР Родион Мирошник заявлял, что формат трибунала для политического руководства Украины приобретет особую актуальность по мере приближения России к победе.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.