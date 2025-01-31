Россия выразила соболезнования в связи с авиакатастрофой в США

Захарова: Россия выражает соболезнования в связи с авиакатастрофой в США

Россия выражает искренние соболезнования в связи со столкновением пассажирского самолета и военного вертолета в США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет ТАСС.

«В связи с произошедшей вечером 29 января трагедией в воздушном пространстве США — там столкнулся рейсовый пассажирский самолет и военный вертолет — погибли, по данным американской стороны, 67 человек, — выражаем искренние соболезнования семьям, всем американцам», — сказала она на брифинге.

30 января пассажирский самолет Bombardier CRJ700, выполнявший рейс из Канзаса, столкнулся в воздухе с военным вертолетом Sikorsky H-60 во время захода на посадку в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне. Оба воздушных судна упали в реку Потомак.

На борту самолета находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. На борту вертолета находились по меньшей мере трое военнослужащих. Вертолет совершал тренировочный полет.

Местные СМИ сообщили, что среди пассажиров самолета были фигуристы и тренеры сборной Соединенных Штатов Америки. По данным ТАСС, на борту находились чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также советская фигуристка Инна Волянская.

Спасательная служба в Вашингтоне считает, что выжить в авиакатастрофе никому не удалось.

ФБР отрицает причастность террористов к авиакатастрофе под Вашингтоном. Президент США Дональд Трамп заверил, что в полной мере проинформирован о случившемся. По его словам, авиакатастрофы можно было избежать.

Ранее посольство России прокомментировало авиакатастрофу в Вашингтоне.