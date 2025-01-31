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Госсекретарь США раскрыл стратегию Трампа по решению конфликта на Украине

Госсекретарь США Рубио: Трамп хочет переговорами добиться мира на Украине
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Jonathan Ernst/Pool/Reuters

Президент США Дональд Трамп намерен добиться урегулирования конфликта на Украине путем дипломатических переговоров. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью американской журналистке Меган Келли.

«Он (конфликт. – прим. ред.) должен быть завершен путем переговоров», — подчеркнул госсекретарь.

По словам Рубио, Трамп считает, что конфликт на Украине затянулся, в связи с чем необходимо немедленное прекращение боевых действий.

Глава госдепа США, добавил, что Вашингтону предстоит «напряженная дипломатическая работа». При этом он не исключил, что сторонам конфликта при его урегулировании придется «от чего-то отказаться».

Трамп сообщал, что планирует увидеться с президентом России Владимиром Путиным, как только будут организованы их переговоры, чтобы завершить украинский конфликт «как можно скорее». Он отметил, что шаги в этом направлении уже предпринимаются.

Ранее Трамп не стал комментировать контакты с Путиным и Си Цзиньпином.

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