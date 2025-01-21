В Совфеде не поверили угрозам Трампа в адрес БРИКС

Президенту США Дональду Трампу будет сложно реализовать угрозы по введению торговых пошлин в отношении стран — членов БРИКС. Об этом в беседе с News.ru заявил заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

Сенатор напомнил, что избранный президент США является «экстравагантным и импульсивным человеком», который вряд ли реализует все свои угрозы. Трамп желаемое зачастую выдает за действительное, и путь от высказывания до реализации тех или иных мер огромен, указал Джабаров. Политик усомнился, что американский лидер пройдет его до конца.

«Я не думаю, что БРИКС распадется из-за того, что вдруг американцы будут вводить пошлины. Все прекрасно понимают, чего добиваются американцы, — господства в мире. Собственно, от чего уходят БРИКС. Американцы тянут мир к однополярному устройству, а БРИКС хочет многополярное устройство мира. Поэтому, я думаю, это обещание Трампа тяжело будет реализовать», — подчеркнул Джабаров.

До этого Дональд Трамп, официально вступивший в должность 20 января 2025 года, пригрозил ввести торговые пошлины в отношении стран — членов БРИКС.

«Мы введем пошлины по меньшей мере в 100% на бизнес, который они ведут с США. Вам же известно, что такое БРИКС, верно? Вы знаете», — сказал глава государства.

Ранее в Госдуме прокомментировали угрозы Трампа в адрес России.