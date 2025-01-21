Трамп ошибочно включил в БРИКС страну Евросоюза

Трамп пообещал Испании стопроцентные пошлины, по ошибке включив ее в БРИКС

Президент США Дональд Трамп по ошибке назвал Испанию страной БРИКС. Это произошло во время церемонии подписания указов 20 января, передает РИА Новости.

Он сказал, что у Испании очень низкие расходы на оборону.

«И еще, она же страна БРИКС? Она страна БРИКС, Испания», — заявил новый президент США.

Политик добавил, что не видит в БРИКС угрозы для Соединенных Штатов, но планирует ввести стопроцентные пошлины против стран, входящих в организацию.

30 ноября 2024 года Трамп в соцсети Truth Social предупредил страны БРИКС, что если они откажутся от доллара в пользу собственной валюты, то столкнутся со стопроцентными пошлинами. Также республиканец пригрозил этим государствам ограничением торговли с США за отказ от доллара.

20 января 2025 года состоялась инаугурация Трампа на пост президента США. Он стал 47-м главой государства. Это его второй президентский срок, он уже занимал пост президента США в период с 2016 по 2020 год.

Ранее сообщалось, что Трамп ни разу не упомянул Россию и Украину в своей инаугурационной речи.