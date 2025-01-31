«Привет пошлинам и прощай Америке». Трамп угрожает БРИКС тарифами в размере 100%

Президент США Дональд Трамп вновь предупредил страны БРИКС о последствиях попыток создать альтернативную доллару валюту, угрожая введением 100-процентных пошлин на товары этих стран. В своем посте в соцсети Truth Social он подчеркнул, что доллар останется доминирующей валютой в международной торговле, а кто с этим не согласен — попрощается с американским рынком.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ни одна из стран БРИКС не сможет заменить доллар в международной торговле. В своей социальной сети Truth Social он вновь пригрозил государствам объединения 100-процентными пошлинами, если они попытаются создать новую валюту.

Справка БРИКС — это объединение десяти стран: Бразилии, России, Индии, Китая, Южной Африки, а также ОАЭ, Ирана, Египта, Эфиопии и Индонезии. Основанное в 2006 году как БРИК, объединение расширилось на саммите 2023 года. Страны БРИКС стремятся к укреплению экономического и политического сотрудничества, а также к созданию альтернативных глобальных институтов. Важными направлениями являются устойчивое развитие, улучшение финансовых систем и усиление межгосударственных инвестиций.

«Мы потребуем от этих, по всей видимости, враждебных стран, чтобы они не создавали новую валюту БРИКС и не поддерживали любую другую валюту для замены могучего американского доллара. В противном случае им придется столкнуться со 100-процентными тарифами и попрощаться с возможностью продавать свои товары на великолепном американском рынке», — написал Трамп.

По его словам, у БРИКС «нет никаких шансов» заменить доллар, а страны, которые попытаются это сделать, «скажут привет пошлинам и прощай Америке».

«Мыслям о том, что страны БРИКС пытаются отойти от доллара, в то время как мы стоим в стороне и наблюдаем, пришел конец», — заявил президент США.

Трамп не в первый раз выступает с подобными заявлениями. В ноябре 2024 года он уже предупреждал о введении 100-процентных пошлин, если страны БРИКС создадут собственную валюту. Тогда же он посоветовал государствам объединения «найти другого простофилю» и заявил, что любая попытка заменить доллар приведет к «разрыву отношений с Америкой».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя угрозы Трампа, говорил, что «идет процесс эрозии привлекательности доллара».

По его мнению, если Вашингтон будет принуждать другие страны использовать американскую валюту, это лишь ускорит переход к расчетам в национальных валютах. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что БРИКС не пытается подорвать позиции доллара, а лишь реагирует на экономическую политику Вашингтона.

Тема создания единой валюты для стран БРИКС обсуждается уже несколько лет. Рассматривались различные варианты ее обеспечения, включая золото, редкоземельные металлы и землю.

Однако эксперты и представители властей отмечают, что этот процесс осложняется различиями в национальных законодательствах.

Президент России Владимир Путин в ноябре заявил, что вопрос о единой валюте БРИКС пока не стоит на повестке, так как для этого требуется более глубокая экономическая интеграция. По его словам, две трети российского торгового оборота уже осуществляется в национальных валютах, а в расчетах со странами БРИКС этот показатель достигает 88%.