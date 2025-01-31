Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США заявили, что Украина продолжает разрушаться и терять территории

Рубио: США финансируют тупиковый конфликт на Украине
close
Kevin Mohatt/Reuters

Продолжение конфликта с Россией разрушает Украину, она теряет все больше и больше территорий. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью журналистке Мегин Келли, опубликованном Госдепартаментом США.

Рубио уверен, что США финансируют тупиковый конфликт, который приводит лишь к большему разрушению Украины.

«У обеих сторон есть стимул завершить конфликт. Он не завершится достижением максималистских целей одной из сторон», — сказал он.

Недавно проректор Дипломатической академии МИД России Олег Карпович заявил, что авантюра экс-главы Белого дома Джо Байдена вызвала разочарование в США. По его словам, в Белом доме задаются вопросом о целесообразности поддержания украинского проекта. Особенно, если учитывать снижающийся интерес к конфликту со стороны граждан США.

Тем временем советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Соединенные Штаты возобновят предоставление финансовой помощи Киеву.

Ранее США приостановили военную и экономическую помощь Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами