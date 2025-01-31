Продолжение конфликта с Россией разрушает Украину, она теряет все больше и больше территорий. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью журналистке Мегин Келли, опубликованном Госдепартаментом США.

Рубио уверен, что США финансируют тупиковый конфликт, который приводит лишь к большему разрушению Украины.

«У обеих сторон есть стимул завершить конфликт. Он не завершится достижением максималистских целей одной из сторон», — сказал он.

Недавно проректор Дипломатической академии МИД России Олег Карпович заявил, что авантюра экс-главы Белого дома Джо Байдена вызвала разочарование в США. По его словам, в Белом доме задаются вопросом о целесообразности поддержания украинского проекта. Особенно, если учитывать снижающийся интерес к конфликту со стороны граждан США.

Тем временем советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Соединенные Штаты возобновят предоставление финансовой помощи Киеву.

Ранее США приостановили военную и экономическую помощь Украине.