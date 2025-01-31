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В МИД России рассказали о разочаровании США в своей «авантюре» на Украине

МИД России: США разочаровались в кровопролитном украинском проекте Байдена
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Евгений Одиноков/РИА Новости

Авантюра экс-главы Белого дома Джо Байдена вызвала разочарование в США. Об этом заявил проректор Дипломатической академии МИД России Олег Карпович, его слова приводит Telegram-канал ведомства.

В Белом доме задаются вопросом о целесообразности поддержания украинского проекта, учитывая, что у американцев он вызывает все меньше интереса.

«А ведь именно эта кровопролитная авантюра, по замыслу Байдена, должна была сплотить западный лагерь вокруг образа общего врага в лице России», — сказал Карпович.

Недавно профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский бредит, делая высказывания по политическим и экономическим вопросам, это отчасти объясняет, почему Украина оказалась в катастрофическом положении.

До этого находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене украинский депутат Александр Дубинский заявлял, что Зеленский не является легитимным политиком в глазах администрации президента США Дональда Трампа.

Ранее в офисе Зеленского понадеялись на возобновление помощи от США.

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