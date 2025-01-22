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Почти 900 грузовиков с гуманитарной помощью прибыли в сектор Газа

Al Jazeera: 900 грузовиков с гуманитарной помощью прибыли в Газу
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Hatem Khaled/Reuters

В сектор Газа прибыли 900 грузовиков с гуманитарной помощью. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на доклад Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

«Почти 900 грузовиков с гуманитарной помощью прибыли в Газу во вторник, когда помощь хлынула на разоренную войной территорию после снятия блокады Израиля», — говорится в сообщении.

В последние несколько месяцев в Газе была острая нехватка продовольствия из-за израильской блокады, отметили журналисты.

19 января в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Боевые действия были приостановлены в рамках соглашения между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС.

20 января Израиль освободил 90 заключенных в рамках сделки с ХАМАС. В первую партию тех, кого Израиль должен был освободить, попали 78 жителей Западного берега и 12 жителей Восточного Иерусалима. Среди них 69 женщин (одна несовершеннолетняя) и 20 мужчин (восемь несовершеннолетних).

В свою очередь Израилю передали трех заложниц ХАМАС. Всего по условиям перемирие еврейское государство в течение 42 дней должно получить 33 заложников.

Ранее освобожденные в Газе заложницы получили от ХАМАС «памятные подарки».

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