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В США раскрыли, как Зеленский привел Украину к катастрофе

Профессор Миршаймер: Зеленский бредит, это привело Украину к краху
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Lex Fridman/YouTube

Украинский лидер Владимир Зеленский бредит, делая высказывания по политическим и экономическим вопросам, это отчасти объясняет, почему Украина оказалась в катастрофическом положении. Об этом в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

«Просто слушая то, как Зеленский говорит… вы очень быстро понимаете, что этот человек бредит», — подчеркнул он.

По словам профессора, то, что Зеленский бредит, частично является причиной крайне сложного положения Украины в начале 2025 года.

До этого находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене украинский депутат Александр Дубинский заявлял, что Зеленский не является легитимным политиком в глазах администрации президента США Дональда Трампа.

По словам Дубинского, Зеленский сегодня лишь «выполняет функцию затычки, которая нужна для разрешения ситуации» впоследствии на Украине, добавил депутат Рады, организуют выборы, куда Зеленскому идти не стоит.

Ранее Зеленского назвали главным врагом для Евросоюза.

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