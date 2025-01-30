На Украине заявили, что Трамп не считает Зеленского легитимным лидером

Украинский лидер Владимир Зеленский не является легитимным политиком в глазах администрации президента США Дональда Трампа. Об этом в своем Telegram-канале заявил находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене украинский депутат Александр Дубинский.

«Зеленский — в глазах этой администрации Белого дома не легитимен. Договариваться с ним о чем-либо, тем более, о пересохранении на «второй» срок — никто не хочет», — подчеркнул он.

По словам Дубинского, Зеленский сегодня лишь «выполняет функцию затычки, которая нужна для разрешения ситуации» впоследствии на Украине, добавил депутат Рады, организуют выборы, куда Зеленскому идти не стоит.

До этого бывший премьер Украины Николай Азаров заявлял, что явным фаворитом возможных президентских выборов на Украине является бывший главком ВСУ Валерий Залужный, однако его могут не допустить к электоральному процессу.

Ранее Медведев спрогнозировал затягивание переговорного процесса Зеленским.