Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине заявили, что Трамп не считает Зеленского легитимным лидером

Дубинский: Зеленский не является легитимным политиком в глазах Трампа
close
Heiko Becker/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский не является легитимным политиком в глазах администрации президента США Дональда Трампа. Об этом в своем Telegram-канале заявил находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене украинский депутат Александр Дубинский.

«Зеленский — в глазах этой администрации Белого дома не легитимен. Договариваться с ним о чем-либо, тем более, о пересохранении на «второй» срок — никто не хочет», — подчеркнул он.

По словам Дубинского, Зеленский сегодня лишь «выполняет функцию затычки, которая нужна для разрешения ситуации» впоследствии на Украине, добавил депутат Рады, организуют выборы, куда Зеленскому идти не стоит.

До этого бывший премьер Украины Николай Азаров заявлял, что явным фаворитом возможных президентских выборов на Украине является бывший главком ВСУ Валерий Залужный, однако его могут не допустить к электоральному процессу.

Ранее Медведев спрогнозировал затягивание переговорного процесса Зеленским.

Все новости на тему:
Новости Украины
Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами