В Госдуме заявили, что Генпрокуратура проверит деятельность Чубайса

Картаполов: Генпрокуратура проведет проверку по обращению о Чубайсе

Генеральная прокуратура России проведет проверку в отношении бывшего главы госкорпорации «Роснано» Анатолия Чубайса. Об этом РИА Новости заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Из Генпрокуратуры получили ответ, что наша информация принята и проводится проверка», — сказал депутат.

17 января Картаполов и депутат Андрей Луговой обратились к главе СК Александру Бастрыкину с просьбой инициировать проверку деятельности Чубайса на предмет преступлений. Депутаты также обратились к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить деятельность бывшего главы «Роснано».

30 января в Москве задержали бывших заместителей Чубайса. В правоохранительных органах заявили, что они обвиняются в превышении полномочий. По данным Telegram-канала Mash, причиной задержания стало хищение 45 млрд рублей, в котором подозревают самого бывшего руководителя «Роснано».

Ранее СМИ назвали имена задержанных бывших топ-менеджеров «Роснано» при Чубайсе.