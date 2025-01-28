Фицо заявил, что Зеленский понимает риск при снятии всех санкций против России

Фицо: угроза снятия санкций с РФ может повлиять на Зеленского в газовом вопросе

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что угроза снятия санкций с России может воздействовать на украинского президента Владимира Зеленского в вопросе переговоров по возобновлению транзита газа через украинскую территорию. Его слова приводит портал Teraz.

Заявление Еврокомиссии относительно защиты критической энергетической инфраструктуры является серьезным, поскольку ЕК начинает оказывать давление на Украину в отношении транзита газа, заявил Фицо на заседании комитета Национального совета по экономическим вопросам.

По его словам, ЕС ожидает, что третьи страны будут уважать тот факт, что тема газа — это вопрос безопасности объединения.

«Эту речь Зеленский понимает. Он знает, что если мы прекратим все санкции против России, он рискует не получить даже евро от ЕС», — добавил премьер.

Накануне министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что если Украина будет затягивать возобновление транзита газа, это отразится на голосованиях по вопросам евроинтеграции и финансовой поддержки Киева.

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