В США обвинили оппонентов Трампа в попытке представить его марионеткой РФ

Оппоненты президента США Дональда Трампа использовали американские спецслужбы, чтобы заведомо ложно представить его марионеткой России. Об этом заявила кандидат на пост директора Национальной разведки Штатов Тулси Габбард, передает ТАСС.

«Американцы избрали Дональда Трампа президентом, но ФБР и разведывательные ведомства были политизированы его оппонентами для подрыва его президентского срока и заведомо ложного его изображения марионеткой [президента России Владимира] Путина», — сказала кандидат.

По словам Габбард, подобные решения стали примером того, как использование разведывательных данных «приводило к дорогостоящим провалам или подрывало национальную безопасность» США.

27 января газета The New York Times сообщила, что Трамп не уверен в шансах Габбард получить утверждение ее кандидатуры в конгрессе. По данным издания, некоторые консерваторы считают ее мышление «нетрадиционным», подразумевая, что она не сможет действовать «традиционно».

Ранее в Японии заявили о намерениях Трампа укрепить отношения с Россией и Китаем.