В Японии заявили о намерениях Трампа укрепить отношения с Россией и Китаем

Yahoo News Japan: Трамп может быть нацелен на укрепление связей с РФ и КНР

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может быть нацелен на формирование союза с Москвой и Пекином. Об этом сообщает японский портал Yahoo News Japan.

По мнению автора материала, новая администрация Трампа сформирует «Союз сильных», который позволит укрепить связи в области экономики и безопасности с Китаем и Россией.

При этом военная поддержка Вашингтоном своих прежних союзников, таких как Япония, существенно уменьшится.

14 января в МИД РФ заявили о готовности Москвы к контактам с Трампом.

10 января Трамп сообщил, что Путин выразил заинтересованность в проведении встречи с ним, и в настоящее время ведется подготовка к ней. Избранный президент Соединенных Штатов не уточнил дату встречи. На вопросы о месте проведения и возможном участии председателя Китая Си Цзиньпина он ответил, что подробности станут известны позже, и призвал дождаться дня своей инаугурации 20 января.

Ранее стало известно возможное место встречи Путина и Трампа.