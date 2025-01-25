Премьер Словакии не нашел причин для встречи с Зеленским

Премьер Словакии Фицо заявил, что у него нет причин для встречи с Зеленским

Словацкий премьер Роберт Фицо в эфире программы «Субботние диалоги» сообщил, что сейчас у него нет причин встречаться с украинским президентом Владимиром Зеленским.

«Я его (Зеленского. — «Газета.Ru») повторно просил о встрече по вопросу газа, но кажется, что для него сложно вернуться к этой теме, поскольку он не хочет возобновлять поток газа через Украину. Просто не хочет», — сказал Фицо.

17 января премьер-министр Словакии предложил лидеру Украины встретиться на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе. На это предложение Зеленский ответил в интервью, что не может ничего планировать с Фицо, поскольку словацкий лидер «может поехать в Давос, но окажется где-то в Сочи». По словам президента Украины, в Киеве не знают, кто покупает билеты для Фицо, так как тот «постоянно пропускает пункты назначения».

Срок контракта на транзит российского газа через Украину истек 31 декабря. Утром 1 января «Газпром» объявил о прекращении поставок. В конце декабря Фицо сообщил, что прекращение транзита российского газа через Украину обойдется Евросоюзу в €120 миллиардов в 2025-2026 годах и приведет к росту цен на топливо, что еще сильнее ослабит европейскую экономику. По словам политика, Словакия оценит ситуацию с газом в январе и рассмотрит вариант принятия ответных мер против Украины.

Ранее в ЕС заявили, что Украина потеряет треть территорий.