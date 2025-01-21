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Орбан назвал неприемлемым решение Украины прекратить транзит газа из РФ

Орбан: Венгрия и Словакия требуют от Киева найти решение по транзиту газа из РФ
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Olivier Hoslet/AP

Решение Украины прекратить с января транзит российского газа является неприемлемым. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая со словацким коллегой Робертом Фицо, передает ТАСС.

Орбан отметил, что не только остановка Киевом транзита газа, но и отказ вести переговоры с Братиславой о возобновлении поставок топлива являются абсолютно неприемлемыми.

По его словам, если Украина будет упорствовать, то »Словакия примет решение по этому вопросу».

Он добавил, что будет поддерживать усилия премьер-министра Роберта Фицо по поиску переговорного решения проблемы транзита газа, которая является «чрезвычайно сложной».

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным перспективы поставок природного газа в Словакию.

Ранее названы сроки строительства нефтепровода между Венгрией и Сербией.

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