Pravda: встреча Фицо с ЕК по газу отменена из-за сбоя авиасообщения в Бельгии

Переговоры премьер-министра Словакии Роберта Фицо с представителями Европейской комиссии по вопросу остановки транзита российского газа через Украину были отменены из-за сбоя в авиасообщении над Бельгией. Об этом сообщили в пресс-службе постпреда республики в Брюсселе, передает издание Pravda.

«Сегодняшняя встреча премьер-министра Роберта Фицо с представителями Еврокомиссии отменена. Аэропорт Брюсселя сообщил нам, что воздушное сообщение над Бельгией невозможно. Самолет с премьер-министром возвращается в Словакию», — говорится в заявлении.

Уточняется, что новая встреча может состояться в ближайшее время.

30 января Управление гражданской авиации Бельгии временно закрыло национальное воздушное пространство из-за серьезного технического сбоя в системе управления полетами. По данным агентство Belga, сбой затронул работу бельгийского провайдера услуг управления воздушным движением Skeyes, что привело к полной остановке авиасообщения.

29 января украинский лидер Владимир Зеленский резко раскритиковал премьера Словакии Роберта Фицо за то, что Братислава не желает покупать газ у Соединенных Штатов и выступает за нормализацию связей с Россией.

До этого премьер Словакии заявил, что угроза снятия санкций с России может воздействовать на украинского президента Владимира Зеленского в вопросе переговоров по возобновлению транзита газа через украинскую территорию. По его словам, ЕС ожидает, что третьи страны будут уважать тот факт, что тема газа — это вопрос безопасности объединения.

Ранее Фицо заявил, что Запад сорвал мирные переговоры по Украине.