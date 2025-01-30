Бельгия закрыла воздушное пространство по причине сбоя

Управление гражданской авиации Бельгии временно закрыло национальное воздушное пространство из-за серьезного технического сбоя в системе управления полетами. Об этом сообщило информационное агентство Belga.

По данным агентства, сбой затронул работу бельгийского провайдера услуг управления воздушным движением Skeyes, что привело к полной остановке авиасообщения. Подробности о причине и масштабах сбоя пока не раскрываются.

Отмечается, что все самолеты, находившиеся в воздушном пространстве Бельгии, перенаправляются в соседние страны из-за технического сбоя.

«Все самолеты, находившиеся в контролируемом Skeyes воздушном пространстве, были перенаправлены в соседние страны. Это было сделано безопасно с использованием резервной системы», — сообщил представитель диспетчерской службы Курт Вервиллиген.

11 января российские авиадиспетчеры помогли экипажам транзитных самолетов во время сбоя в компьютерной системе Федерального авиационного управления США (ФАУ, FAA), в результате которого в США наблюдалась массовая задержка рейсов.

Ранее авиаэксперты ответили на планы запустить Wi-Fi в российских самолетах.