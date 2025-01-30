Пресс-секретарь Кадырова ответил на слухи о его исчезновении

Пресс-секретарь главы Чечни Ильман Вахидов заявил, что Рамзан Кадыров даже в отпуске держит руку на пульсе. Его слова приводит РИА Новости.

«Да, может у него сейчас чуть-чуть побольше свободного времени появилось, он с семьей его проводит», — рассказал Вахидов.

Он отметил, что Кадыров уходит в отпуск каждый год и «ничего сверхъестественного в этом нет».

Вахидов добавил, что на время отпуска Кадырова ряд полномочий перешел к исполняющему обязанности главы республики Магомеду Даудову.

Накануне министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев прокомментировал сообщения об «исчезновении» из информационного поля главы Чечни Рамзана Кадырова. По его словам, «вражеские Telegram-каналы разгоняют информацию», что после новогодних выходных Кадырова не видно в информационном поле. Дудаев заявил, что с начала текущего года Кадыров приступил к активной работе и держит все вопросы на личном контроле. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Кадыров на фоне слухов об «исчезновении» опубликовал пост о СВО.