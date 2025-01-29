В Чечне прокомментировали сообщения об «исчезновении» Кадырова

Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев прокомментировал в своем Telegram-канале сообщения об «исчезновении» из информационного поля главы Чечни Рамзана Кадырова.

По его словам, вражеские Telegram-каналы разгоняют информацию, что якобы после новогодних выходных не видно Кадырова в информационном поле.

«Этого никогда не было и вот опять повторяется», — сказал Дудаев.

Он отметил, что власти Чечни привыкли к подобным вбросам.

Дудаев заявил, что с начала текущего года Кадыров приступил к активной работе и держит все вопросы на личном контроле. Он также перечислил некоторые мероприятия, в которых принимал участие глава республики.

25 января в Telegram-канале Кадырова появилось сообщение, что военнослужащие спецназа «Ахмат» провели «блестящую операцию» на Харьковском направлении. По словам Кадырова, в результате объединения сил военные уничтожили одну единицу спецтранспорта, а также нанесли поражение живой силе украинской армии.

Ранее Кадыров поздравил христиан с Рождеством Христовым.