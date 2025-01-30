Кадыров на фоне слухов об «исчезновении» опубликовал пост о СВО

Рамзан Кадыров на фоне слухов об исчезновении опубликовал пост о боях в зоне СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров на фоне слухов о своем «исчезновении» из информационного пространства после Нового года опубликовал в своем Telegram-канале пост о боях в зоне специальной военной операции (СВО).

В публикации рассказывается об операции батальона «Ваха» спецназа «Ахмат» на харьковском направлении. По его словам, они провели очередную успешную операцию.

Накануне министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев прокомментировал в своем Telegram-канале сообщения об «исчезновении» из информационного поля главы Чечни Рамзана Кадырова. По его словам, «вражеские Telegram-каналы разгоняют информацию», что после новогодних выходных не видно Кадырова в информационном поле. Дудаев заявил, что с начала текущего года Кадыров приступил к активной работе и держит все вопросы на личном контроле. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Кадыров поздравил христиан с Рождеством Христовым.