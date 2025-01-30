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В Белом доме возникли сложности из-за многословия Трампа

AP: в Белом доме ищут дополнительных стенографистов из-за многословия Трампа
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Julia Demaree Nikhinson/AP

В Белом доме намерены нанять дополнительных стенографистов из-за многословия президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Associated Press.

Стенографисты записывают каждое слово и замечание президента США. В день инаугурации Трампа им пришлось расшифровать и запечатлеть на бумаге около 22 тыс. слов президента, в день его визита на места колоссальных пожаров в Калифорнии — около 17 тыс. слов. За первую неделю президентства политик произнес свыше 80 тыс. слов.

«Поток слов — это один из самых видимых — или слышимых — отличий Трампа от Байдена. Трамп жаждет внимания и понимает лучше, чем большинство политиков, что внимание — это форма власти», — пояснили журналисты.

До этого Трамп подписал указ о депортации из США иностранцев, поддерживающих Палестину.

Ранее Трамп заявил, что США приостановили закупку презервативов для ХАМАС.

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