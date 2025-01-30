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В Европе приняли резолюцию о «мире через силу» на Украине

ПАСЕ приняла резолюцию о достижении мира через силу на Украине
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Alexandros Michailidis/Shutterstock/FOTODOM

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию о достижении на Украине «мира через силу». Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина из Страсбурга.

«ПАСЕ приняла резолюцию о достижении «мира через силу» на Украине», — говорится в сообщении издания.

За соответствующее решение проголосовали 86 делегатов ПАСЕ, против не выступил никто, шесть делегатов воздержались.

До этого в ПАСЕ отказали представителям Украины в регистрации правки, называющей президента России Владимира Путина «террористом».

По его словам, во время работы над резолюцией «Обязательства Европы по справедливому и устойчивому миру на Украине» депутаты Рады предложили поправку, согласно которой российский лидер признавался бы «террористом». Однако после публикации всех предложений, этой поправки среди остальных не оказалось, рассказал Мережко.

Ранее Зеленского назвали главным врагом для Евросоюза.

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